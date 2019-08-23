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РИА Новости

МЭР частично поддержало предложения Титова по "регуляторной гильотине"

16:14 23.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минэкономразвития России частично поддержало предложения по законопроектам о "регуляторной гильотине", представленные уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, и готово обсудить предложение о создании делового совета по контролю и надзору при правительстве, говорится в сообщении министерства.
Ранее в августе Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах. Законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По мнению МЭР, в действующем законодательстве "данный принцип указан, но не раскрыт". "Минэкономразвития России, как разработчик законопроекта, отдает предпочтение не менее широкой, но более определенной норме об истолковании всех сомнений в нарушении обязательных требований", - отметили в министерстве.
При этом в МЭР полагают, что некоторые предложения Титова заслуживают поддержки: "Работа продолжается дальше. К сожалению, предложения бизнес-омбудсмена Титова были представлены непосредственно в правительство России и со значительной задержкой. Часть из них, например, предложение о запрете использовать в числе ключевых показателей, по которым оценивается эффективность органа контроля, суммы взысканных штрафов, заслуживает поддержки".
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В письме Титов также предложил узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении контрольно-надзорной деятельности и создать для этого общественный деловой совет при правительстве. "В отношении создания общественно-делового совета при председателе правительства нужно отметить, что идея заслуживает внимания. Такие предложения обсуждались на стадии разработки законопроекта, считаем возможным его обсудить дополнительно", - считают в МЭР.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу - не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса. Тему развил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, предложив прекратить с 1 января 2021 года действие вообще всех устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.
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Борис ТитовДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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