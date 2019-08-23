МЭР частично поддержало предложения Титова по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минэкономразвития России частично поддержало предложения по законопроектам о "регуляторной гильотине", представленные уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, и готово обсудить предложение о создании делового совета по контролю и надзору при правительстве, говорится в сообщении министерства.

Ранее в августе Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах. Законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По мнению МЭР, в действующем законодательстве "данный принцип указан, но не раскрыт". "Минэкономразвития России, как разработчик законопроекта, отдает предпочтение не менее широкой, но более определенной норме об истолковании всех сомнений в нарушении обязательных требований", - отметили в министерстве.

При этом в МЭР полагают, что некоторые предложения Титова заслуживают поддержки: "Работа продолжается дальше. К сожалению, предложения бизнес-омбудсмена Титова были представлены непосредственно в правительство России и со значительной задержкой. Часть из них, например, предложение о запрете использовать в числе ключевых показателей, по которым оценивается эффективность органа контроля, суммы взысканных штрафов, заслуживает поддержки".

В письме Титов также предложил узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении контрольно-надзорной деятельности и создать для этого общественный деловой совет при правительстве. "В отношении создания общественно-делового совета при председателе правительства нужно отметить, что идея заслуживает внимания. Такие предложения обсуждались на стадии разработки законопроекта, считаем возможным его обсудить дополнительно", - считают в МЭР.