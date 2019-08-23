Круглый стол к 80-летию начала Второй мировой войны

Участники:
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Российского технологического университета МИРЭА Михаил МЕЛЬТЮХОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.
1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война, в которой принимали участие 57 стран, а общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 миллионов человек. В день 80-й годовщины в Варшаве пройдут памятные мероприятия, которые в этом юбилейном году будут иметь международный масштаб. На церемонию приглашены президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако присутствие российского Президента польские власти считают "неуместным".
Почему история Второй мировой войны становится яблоком раздора? Что нужно знать о ее начале? Что ей предшествовало? Почему Британия и Франция, имевшие союзнические обязательства перед Польшей, долгое время не решались перейти к активным действиям на суше? Какова роль так называемой "Странной войны" в дальнейшем развитии событий? Почему спустя 80 лет мир начал забывать уроки Второй мировой?
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- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Российского технологического университета МИРЭА Михаил МЕЛЬТЮХОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.
1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война, в которой принимали участие 57 стран, а общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 миллионов человек. В день 80-й годовщины в Варшаве пройдут памятные мероприятия, которые в этом юбилейном году будут иметь международный масштаб. На церемонию приглашены президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако присутствие российского Президента польские власти считают "неуместным".
Почему история Второй мировой войны становится яблоком раздора? Что нужно знать о ее начале? Что ей предшествовало? Почему Британия и Франция, имевшие союзнические обязательства перед Польшей, долгое время не решались перейти к активным действиям на суше? Какова роль так называемой "Странной войны" в дальнейшем развитии событий? Почему спустя 80 лет мир начал забывать уроки Второй мировой?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/