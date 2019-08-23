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РИА Новости

Круглый стол к 80-летию начала Второй мировой войны

16:07 23.08.2019 (обновлено: 16:45 23.08.2019)
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30 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол к 80-летию начала Второй мировой войны.
Участники:
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Алексей ФИЛИТОВ;
- старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Российского технологического университета МИРЭА Михаил МЕЛЬТЮХОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.

1 сентября 1939 года с вторжения немецкого вермахта в Польшу началась самая кровопролитная и разрушительная в истории человечества Вторая мировая война, в которой принимали участие 57 стран, а общие потери, по разным оценкам, составили от 50 до 80 миллионов человек. В день 80-й годовщины в Варшаве пройдут памятные мероприятия, которые в этом юбилейном году будут иметь международный масштаб. На церемонию приглашены президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако присутствие российского Президента польские власти считают "неуместным".
Почему история Второй мировой войны становится яблоком раздора? Что нужно знать о ее начале? Что ей предшествовало? Почему Британия и Франция, имевшие союзнические обязательства перед Польшей, долгое время не решались перейти к активным действиям на суше? Какова роль так называемой "Странной войны" в дальнейшем развитии событий? Почему спустя 80 лет мир начал забывать уроки Второй мировой?

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