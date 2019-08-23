Следователи подарили найденной в нижегородском лесу девочке плюшевого мишку

Помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу

Помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Плюшевого медвежонка подарили пятилетней девочке, найденной в лесу на четвертые сутки, сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Девочка вторые сутки находится в Нижегородской детской областной клинической больнице. Утром в пятницу ее перевели из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние - средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама.

"Представитель регионального управления Следственного комитета России навестила в больнице 5-летнюю девочку, пропавшую в лесу, за судьбу которой переживали все жители региона, да и всей страны. Малышке очень понравились подарки офицеров Следственного комитета: мишка, которого она уже не выпускала из рук, и раскраски с карандашами, вызвавшие ее искренний интерес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок еще мало улыбается и практически ничего не говорит, но врачи делают все возможное, чтобы малышка как можно скорее поправилась и вернулась к обычной жизни.