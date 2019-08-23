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РИА Новости

Следователи подарили найденной в нижегородском лесу девочке плюшевого мишку

16:05 23.08.2019
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© Фото : СК РФ по Нижегородской областиПомощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу
Помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу
© Фото : СК РФ по Нижегородской области
Помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Плюшевого медвежонка подарили пятилетней девочке, найденной в лесу на четвертые сутки, сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Девочка вторые сутки находится в Нижегородской детской областной клинической больнице. Утром в пятницу ее перевели из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние - средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама.
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"Представитель регионального управления Следственного комитета России навестила в больнице 5-летнюю девочку, пропавшую в лесу, за судьбу которой переживали все жители региона, да и всей страны. Малышке очень понравились подарки офицеров Следственного комитета: мишка, которого она уже не выпускала из рук, и раскраски с карандашами, вызвавшие ее искренний интерес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок еще мало улыбается и практически ничего не говорит, но врачи делают все возможное, чтобы малышка как можно скорее поправилась и вернулась к обычной жизни.
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Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. В один из дней поиски пришлось на некоторое время приостановить, чтобы отпугнуть ходившего по лесу медведя. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Следственные органы Следственного комитета РФ по Нижегородской области в рамках расследования уголовного дела продолжают выяснять все обстоятельства исчезновения ребенка.
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