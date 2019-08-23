Соцобъекты всех муниципалитетов Самарской области подключат к интернету

САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Социально значимые объекты во всех муниципалитетах Самарской области до конца 2021 года подключат к интернету в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"В регионе началась реализация федерального проекта "Информационная инфраструктура" – составляющей части национального проекта "Цифровая экономика". Социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех муниципалитетов Самарской области будут подключены к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи или системам беспроводного широкополосного доступа к сети интернет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, партнером государства в реализации проекта "Информационная инфраструктура" выступает ПАО "Ростелеком", который признан победителем аукциона на территории Самарской области и заключил контракт с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 800 километров оптики до 98 сел и деревень региона.
Отмечается, что по итогам первого этапа проекта и с учетом выполненных работ вне данного проекта доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений в реализацию программы, по данным пресс-службы, составит 393,7 миллиона рублей.