Соцобъекты всех муниципалитетов Самарской области подключат к интернету

САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Социально значимые объекты во всех муниципалитетах Самарской области до конца 2021 года подключат к интернету в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В регионе началась реализация федерального проекта "Информационная инфраструктура" – составляющей части национального проекта "Цифровая экономика". Социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех муниципалитетов Самарской области будут подключены к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи или системам беспроводного широкополосного доступа к сети интернет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, партнером государства в реализации проекта "Информационная инфраструктура" выступает ПАО "Ростелеком", который признан победителем аукциона на территории Самарской области и заключил контракт с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 800 километров оптики до 98 сел и деревень региона.