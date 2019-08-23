В Нижегородской области волонтеров наградили за участие в поисках девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Волонтерам из Дзержинска, участвовавшим в поисках пятилетней девочки, пропавшей в лесу в Нижегородской области, вручили благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации города.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
"Торжественная церемония награждения дзержинских волонтеров состоялась в пятницу в администрации города. Первый заместитель главы города Глеб Андреев и председатель городской думы города Сергей Попов от имени главы городского округа Добровольцам, которые участвовали в поиске пятилетней девочки, вручили благодарственные письма. Глава города Иван Носков поблагодарил волонтеров за их усилия в этой благородной миссии и пожелал успехов в сложной, но такой важной работе", - говорится в сообщении.
22 августа, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.