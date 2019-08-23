Михалков о планах Кустурицы снять фильм о России: не знаю, сможет ли он

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Неизвестно, получится ли у сербского режиссера Эмира Кустурицы снять кино о России, но этот фильм точно не будет последним в его творчестве, заявил режиссер Никита Михалков.

Ранее Кустурица рассказал, что думает над сценарием фильма по мотивам романов Федора Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание". Он заявлял, что планирует снять фильм в КНР с китайскими актерами.

В ходе мастер-класса на фестивале "Таврида-Арт" одна из участниц спросила Михалкова, считает ли он, что у Кустурицы получится снять фильм о России, которым он, по ее словам, намеревался завершить свою карьеру (режиссер ранее говорил, что больше не хочет сниматься в фильмах, но от режиссуры не отказывался).

"Я не знаю, сможет ли он снять кино о России. Но точно знаю, что он не сможет завершить свою карьеру. Это нереально. Кустурица врет, что он хочет завершить свою карьеру. У него много еще сил и задумок", - сказал Михалков.