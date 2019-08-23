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РИА Новости
Культура

Михалков о планах Кустурицы снять фильм о России: не знаю, сможет ли он

15:40 23.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Неизвестно, получится ли у сербского режиссера Эмира Кустурицы снять кино о России, но этот фильм точно не будет последним в его творчестве, заявил режиссер Никита Михалков.
Ранее Кустурица рассказал, что думает над сценарием фильма по мотивам романов Федора Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание". Он заявлял, что планирует снять фильм в КНР с китайскими актерами.
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В ходе мастер-класса на фестивале "Таврида-Арт" одна из участниц спросила Михалкова, считает ли он, что у Кустурицы получится снять фильм о России, которым он, по ее словам, намеревался завершить свою карьеру (режиссер ранее говорил, что больше не хочет сниматься в фильмах, но от режиссуры не отказывался).
"Я не знаю, сможет ли он снять кино о России. Но точно знаю, что он не сможет завершить свою карьеру. Это нереально. Кустурица врет, что он хочет завершить свою карьеру. У него много еще сил и задумок", - сказал Михалков.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму. На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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КультураФестиваль "Таврида - Арт"Никита МихалковЭмир КустурицаКрымРоссия
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