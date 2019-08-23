В Иркутской области отменили режим ЧС на землях лесного фонда

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. На землях лесного фонда Иркутской области снят режим чрезвычайной ситуации в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 августа подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент на землях лесного фонда Иркутской области действует четыре возгорания общей площадью 823 гектара.