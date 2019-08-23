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РИА Новости

В Иркутской области отменили режим ЧС на землях лесного фонда

15:15 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров
Ликвидация пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров. Архивное фото
ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. На землях лесного фонда Иркутской области снят режим чрезвычайной ситуации в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 августа подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящий момент на землях лесного фонда Иркутской области действует четыре возгорания общей площадью 823 гектара.
Режим ЧС был введен в регионе 11 июля. Это позволило привлечь к тушению большое количество сил и средств, в том числе из федерального резерва. Ликвидацией очагов также была занята авиация МЧС России и Министерства обороны РФ.
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