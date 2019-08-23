В Госдуме рассказали, что нужно России для противостояния угрозам США

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия для противостояния США должна быть конкурентна в социально-экономическом отношении, необходимо принять принципиально новые программы развития ключевых отраслей экономики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.

"Ситуация крайне опасная. Мы должны это понимать - и понимать то, что мы не можем защититься только с помощью научно-технических разработок новых вооружений, даже с помощью выпуска таких вооружений. Мы должны прежде всего быть конкурентны в социально-экономическом отношении, поэтому предстоит очень многое сделать для исправления экономической политики правительства и для принятия принципиально новых программ развития ключевых отраслей экономики", - сказал Новиков РИА Новости.

Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что вопрос размещения новых ракетных систем США "затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ".

Депутат ГД пояснил, что возможное размещение ракет США в Азиатско-тихоокеанском регионе является серьезной угрозой всему миру, в том числе и для Китая.