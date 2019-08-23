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РИА Новости

В Госдуме рассказали, что нужно России для противостояния угрозам США

15:13 23.08.2019 (обновлено: 15:42 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия для противостояния США должна быть конкурентна в социально-экономическом отношении, необходимо принять принципиально новые программы развития ключевых отраслей экономики, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.
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"Ситуация крайне опасная. Мы должны это понимать - и понимать то, что мы не можем защититься только с помощью научно-технических разработок новых вооружений, даже с помощью выпуска таких вооружений. Мы должны прежде всего быть конкурентны в социально-экономическом отношении, поэтому предстоит очень многое сделать для исправления экономической политики правительства и для принятия принципиально новых программ развития ключевых отраслей экономики", - сказал Новиков РИА Новости.
Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что вопрос размещения новых ракетных систем США "затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ".
Депутат ГД пояснил, что возможное размещение ракет США в Азиатско-тихоокеанском регионе является серьезной угрозой всему миру, в том числе и для Китая.
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"Речь идет об очень серьезной угрозе, об очень серьезной опасности. Ясно, что Путин как президент России говорит о национальных интересах нашей страны, но это очень серьезная угроза для Китая и других государств. Все это создает очень напряженную международную обстановку, учитывая определенные элементы надвигающейся внутренней дестабилизации ситуации в США, это может повлечь много соблазнов с тем, чтобы из внутреннего такого возможного политического кризиса США выйти за счет еще более агрессивной внешней политики", - считает Новиков.
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Дмитрий НовиковГосдума РФРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
А не хочет сей царь экономику развивать и технологии? Симметричный ВВП сделять как у США. Вместо того чтобы китайцам отдавать 2млн гектаров леса, а взамен нам дали 2 панды. Норм размен для России. А потом удивляются обмелением рек, наводнениям. Просто лес нет и не задерживается талая вода или обильные осадки в лесу. а быстро уходит, образуя наводнения, а как войда уйбёт обмеление рек и засухи
23 августа, 15:43
ХоХочу официально заявить, что
21000110
Проще всего перебраться на Запад вслед за нашей властью и пропагандистами, и тогда Россия автоматически станет для нас угрозой.
23 августа, 16:31
azaaa zzz
800012
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