Силовики 186 раз за месяц нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики 186 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 300 мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Новый режим прекращения огня действует в Донбассе с 21 июля. Он предусматривает запрет на ведение любого вида огня, а также привлечение к ответственности нарушителей.

"С момента объявления перемирия враг нарушил его 186 раз. Всего за указанный период по территории нашей республики было выпущено 24 артиллерийских снаряда, шесть танковых снарядов, 281 мина калибрами 120 и 82 миллиметра и 677 гранат различного типа", - сказал Басурин.

По его словам, за минувшую неделю украинские силовики 56 раз нарушили перемирие.

Кроме того, Басурин заявил, что украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение тяжелого вооружения. "Подразделения радиоэлектронной борьбы с целью сокрытия фактов размещения запрещенной военной техники продолжают радиоэлектронное подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал Басурин.