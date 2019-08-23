В ДНР заявили о шантаже со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики пытаются заставить ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики перейти на подконтрольную Киеву территорию путем давления на их родственников, только за август зарегистрировано около 50 таких фактов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские оккупанты снова возвращаются к тактике террора. Ввиду отсутствия свободы действий на территории нашей республики и прямого воздействия на наших защитников, украинские силовики опускаются до попыток шантажа и запугивания наших военнослужащих путем давления на их родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.

По его словам, только в августе в Народную милицию поступили подобные жалобы от 48 ополченцев.