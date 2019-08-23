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РИА Новости

В ДНР заявили о шантаже со стороны украинских силовиков

15:04 23.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики пытаются заставить ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики перейти на подконтрольную Киеву территорию путем давления на их родственников, только за август зарегистрировано около 50 таких фактов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Украинские оккупанты снова возвращаются к тактике террора. Ввиду отсутствия свободы действий на территории нашей республики и прямого воздействия на наших защитников, украинские силовики опускаются до попыток шантажа и запугивания наших военнослужащих путем давления на их родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
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По его словам, только в августе в Народную милицию поступили подобные жалобы от 48 ополченцев.
"Тактика украинских силовиков сводится к одному - в дома родственников наших военнослужащих, прибывают сотрудники СБУ и ставят перед выбором: или мать (отец, сестра, брат) уговаривают своего сына (брата), проходящего службу в нашей республике, перейти на подконтрольную Украине территорию и сдаться оккупантам, или им, как родственникам военнослужащего ДНР, создадут проблемы в дальнейшем существовании на территории Украины", - отметил Басурин.
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