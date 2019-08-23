На рэпера Дрейка подали в суд за плагиат бита 19-летней давности

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал в суд на рэпера Дрейка и хип-хоп исполнителя под псевдонимом Big Freedia за то, что они использовали один из его битов в нескольких треках, сообщает TMZ.
Скалли утверждает, что Дрейк и Big Freedia (Фредди Росс) взяли часть его трека Roll Call (2000 год) без разрешения и использовали в In My Feelings (2018 год), в Nice For What (2018 год) также якобы вставлен его бит. За исполнение Nice For What рэпер Дрейк получил премию "Грэмми".
Недовольный музыкант также заявил – он не знал, что его работу "украли", пока треки не начали занимать верхушки музыкальных чартов.
Рэперы пока никак не прокомментировали ситуацию.