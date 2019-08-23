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РИА Новости

Партия Вакарчука призвала Зеленского внести проект об изменении конституции

14:35 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призывает президента Украины Владимиру Зеленскому внести законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, уменьшению числа депутатов Верховной рады до 300, а также лишению депутатов мандата за прогулы и голосование вместо коллег.
"Мы предлагаем это сделать президенту, потому что депутатам для этого нужно собрать 150 подписей, нашей небольшой фракции это будет не так просто сделать", - сказал Вакарчук на брифинге в пятницу.
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Вакарчук считает, что необходимо провести реформу парламента и уменьшить число депутатов с 450 до 300 человек.
Также партия "Голос" предлагает, чтобы за прогулы более половины заседаний одной сессии парламента или за голосование вместо коллеги депутатов лишали мандата. Вакарчук также считает необходимым ограничить возможность быть депутатом более двух сроков.
"Именно эти изменения являются неотложными. Их надо было делать намного быстрее. Но поскольку сегодня есть новый дискурс и парадигма, президент декларирует решительную поддержку неотложных изменений, мы предлагаем ему внести эти изменения в Конституцию", - сказал Вакарчук.
По его словам, "Голос" поддержит такие изменения в конституцию, если они будут инициированы президентом, и надеется, что пропрезидентская партия "Слуга народа" также за них проголосует.
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Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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Святослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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