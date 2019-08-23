Депутат Госдумы предупредил об опасности встречи с медведем под Тверью

Веремеенко рассказал, что пастухи в этих местах боятся медведей. "Опасность, все-таки медведи. Они людей не боятся даже. А в Торопце есть заповедник, где их берут маленькими у погибших медведиц и социализируют, после отправляют жить в лес. Теперь представьте вашу встречу с этим медведем, он пойдет к вам за морковкой, а вы не поймете. Если раньше за лето они убивали 2 лошади, то сейчас за последние несколько дней 15", - написал депутат.