Депутат Госдумы предупредил об опасности встречи с медведем под Тверью

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко рассказал в своем Inrtagram, что на конеферме в Кашинском районе Тверской области медведь задрал 12 лошадей.
"В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с Конефермой. Будьте осторожны!" - написал депутат.
Он опубликовал видео, в котором говорит, что медведь задрал 12 лошадей и продемонстрировал убитых животных. По словам депутата, речь идет о Кашинском районе.
Веремеенко рассказал, что пастухи в этих местах боятся медведей. "Опасность, все-таки медведи. Они людей не боятся даже. А в Торопце есть заповедник, где их берут маленькими у погибших медведиц и социализируют, после отправляют жить в лес. Теперь представьте вашу встречу с этим медведем, он пойдет к вам за морковкой, а вы не поймете. Если раньше за лето они убивали 2 лошади, то сейчас за последние несколько дней 15", - написал депутат.
В местном охотхозяйстве отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию с медведями в районе.