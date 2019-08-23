Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T14:32Z
https://ria.ru/20190823/1557830273.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155116/79/1551167927_0:0:2691:1515_1036x0_80_0_0_d4ddf44cea40fdb7cb5c84187d779172.jpg
РИА Новости

Депутат предложил ответ на размещение ракет США в АТР

14:32 23.08.2019
1068
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в ответ на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы рассмотреть размещение своих систем Венесуэле, это был бы жесткий, но эффективный ответ, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"США и лидеры этого государства за всю историю, к сожалению, продемонстрировали только то, что с ними языком разумного и корректного общения, договоренностей ничего сделать невозможно. К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу. В принципе, то, что они используют сами, только так они и понимают. Размещение наших систем в Венесуэле, например, (возможно) как вариант, это можно будет назвать Карибским кризисом-2, но именно Карибский кризис надолго охладил пыл Соединенных Штатов Америки", - сказал Шерин РИА Новости.
"Если такой вариант, не дай Бог, придется рассматривать и воплощать в жизнь, это будет очень жесткий вариант, но очень эффективный", - подчеркнул парламентарий.
При этом, по его мнению, Москва получит согласие Каракаса на соответствующую просьбу. По словам Шерина, руководство Венесуэлы полностью солидарно с действиями РФ. "У нас общий так называемый партнер, не буду назвать его врагом", - сказал депутат.
Береговой ракетный комплекс Бал
Вчера, 14:27РИА Новости
России не нужен крупный военный бюджет для ответа США, считает эксперт
"Развернуть систему комплексов С-400, например, "Бастион" или "Искандер" на территории (Венесуэлы) - это просто помножит на ноль все десятилетние усилия и вкладывание огромных сумм миллиардов долларов в создание системы ПРО, системы вассалов, НАТО. Подлетное время и другие аспекты несоизмеримы по возможностям. Возможности Российской Федерации будут десятикратно выше, чем возможности всего блока НАТО вместе взятого", - заявил депутат.
9030102
Обсудить 2
Александр ШеринГосдума РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Береговой ракетный комплекс Бал
России не нужен крупный военный бюджет для ответа США, считает эксперт
РИА
Новости
В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Партия Вакарчука призвала Зеленского внести проект об изменении конституции
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Лента
новостей
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Евросоюзе
Сергей Румас
Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией
Певица Лайма Вайкуле
В Юрмале прокомментировали предложение о о возвращении "Новой волны"
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России оценил предложение США по новому ядерному соглашению
Американские ЗРК Patriot
В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot
Путин и Эрдоган
Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
В Берлине велосипедист застрелил прохожего
Лесли Максвелл
"Вечно молодая" пенсионерка раскрыла секрет привлекательности
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
Комендант Кремля рассказал, как поймал вора в Риме
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Эксперт рассказал, чем Россия может ответить США на разработку новых ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния