Депутат предложил ответ на размещение ракет США в АТР

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в ответ на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы рассмотреть размещение своих систем Венесуэле, это был бы жесткий, но эффективный ответ, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"США и лидеры этого государства за всю историю, к сожалению, продемонстрировали только то, что с ними языком разумного и корректного общения, договоренностей ничего сделать невозможно. К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу. В принципе, то, что они используют сами, только так они и понимают. Размещение наших систем в Венесуэле, например, (возможно) как вариант, это можно будет назвать Карибским кризисом-2, но именно Карибский кризис надолго охладил пыл Соединенных Штатов Америки", - сказал Шерин РИА Новости.
"Если такой вариант, не дай Бог, придется рассматривать и воплощать в жизнь, это будет очень жесткий вариант, но очень эффективный", - подчеркнул парламентарий.
При этом, по его мнению, Москва получит согласие Каракаса на соответствующую просьбу. По словам Шерина, руководство Венесуэлы полностью солидарно с действиями РФ. "У нас общий так называемый партнер, не буду назвать его врагом", - сказал депутат.
"Развернуть систему комплексов С-400, например, "Бастион" или "Искандер" на территории (Венесуэлы) - это просто помножит на ноль все десятилетние усилия и вкладывание огромных сумм миллиардов долларов в создание системы ПРО, системы вассалов, НАТО. Подлетное время и другие аспекты несоизмеримы по возможностям. Возможности Российской Федерации будут десятикратно выше, чем возможности всего блока НАТО вместе взятого", - заявил депутат.