Депутат предложил ответ на размещение ракет США в АТР

"США и лидеры этого государства за всю историю, к сожалению, продемонстрировали только то, что с ними языком разумного и корректного общения, договоренностей ничего сделать невозможно. К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу. В принципе, то, что они используют сами, только так они и понимают. Размещение наших систем в Венесуэле, например, (возможно) как вариант, это можно будет назвать Карибским кризисом-2, но именно Карибский кризис надолго охладил пыл Соединенных Штатов Америки", - сказал Шерин РИА Новости.