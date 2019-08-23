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РИА Новости

В Швеции отпустили двух задержанных по делу о взрыве в Копенгагене

14:16 23.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 23 авг - РИА Новости. Шведская полиция в пятницу отпустила двух мужчин, задержанных ранее по подозрению в причастности ко взрыву у здания налоговой инспекции в Копенгагене в начале августа, сообщает издание Sydsvenskan.
Взрыв у здания налоговой службы в датской столице прогремел 6 августа. На тот момент в здании находились два человека, никто не пострадал. Премьер-министр Дании Метте Фредрексен после инцидента заявила о возможном усилении контроля на границе между Данией и Швецией.
"Нет оснований дальше держать их под стражей", - заявила прокурор Кристина Линдхоф Карлесон (Kristina Lindhoff Carleson). Адвокат одного из задержанных Микаэль Нильссон (Mikael Nilsson) отметил, что его подзащитный отрицал свою причастность и дал показания, которые принял прокурор.
Двое граждан Швеции в возрасте 22 и 27 лет были задержаны в четверг. До этого полиция задержала 22-летнего шведа, который вскоре был экстрадирован в Данию. Кроме этого, в международном розыске находится еще один человек - 23-летний гражданин Швеции.
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