В Швеции отпустили двух задержанных по делу о взрыве в Копенгагене

Взрыв у здания налоговой службы в датской столице прогремел 6 августа. На тот момент в здании находились два человека, никто не пострадал. Премьер-министр Дании Метте Фредрексен после инцидента заявила о возможном усилении контроля на границе между Данией и Швецией.

"Нет оснований дальше держать их под стражей", - заявила прокурор Кристина Линдхоф Карлесон (Kristina Lindhoff Carleson). Адвокат одного из задержанных Микаэль Нильссон (Mikael Nilsson) отметил, что его подзащитный отрицал свою причастность и дал показания, которые принял прокурор.

Двое граждан Швеции в возрасте 22 и 27 лет были задержаны в четверг. До этого полиция задержала 22-летнего шведа, который вскоре был экстрадирован в Данию. Кроме этого, в международном розыске находится еще один человек - 23-летний гражданин Швеции.