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РИА Новости

В Югре нашли тело одного из подростков, пропавших на рыбалке

14:13 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в фотобанкВодолаз-спасатель МЧС
Водолаз-спасатель МЧС
© РИА Новости / Александр Викулов
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Водолаз-спасатель МЧС. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружили в реке тело одного из двух подростков, которые уехали на рыбалку на лодке и не вернулись, сообщили журналистам в пятницу в учреждении "Центроспас-Югория".
Дети, уехавшие рыбачить на моторной лодке, пропали в Березовском районе ХМАО в понедельник. Как сообщали в "Центроспасе", в экстренные службы обратились местные жители, которые обнаружили пустую лодку на реке Ляпин недалеко от поселка Саранпауль. В окружном УМВД уточняли РИА Новости, что пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них.
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Позже в региональном следственном управлении, ссылаясь на сведения от отца, подтвердили, что его сын вместе со знакомым уехали на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело. В четверг в "Центроспасе" заявили, что поисковики нашли сапоги одного из пропавших мальчиков.
"Сегодня, 23 августа, спасатели сообщили, что тело одного из подростков было обнаружено в воде с помощью специального оборудования", - сообщили в учреждении.
По данным "Центроспаса", в поисках второго подростка, помимо спасателей, участвуют более 40 волонтеров, кроме того, ранее в операции был задействован вертолет Ми-8.
Власти Березовского района во вторник ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей подростков, а также после исчезновения мужчины на реке Северная Сосьва недалеко от городского поселения Игрим. Губернатор Югры Наталья Комарова позже написала на своей странице в Instagram, что лично контролирует ход поисковой операции. По ее словам, территория поиска "расширяется вглубь тайги".
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