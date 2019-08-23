В Югре нашли тело одного из подростков, пропавших на рыбалке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружили в реке тело одного из двух подростков, которые уехали на рыбалку на лодке и не вернулись, сообщили журналистам в пятницу в учреждении "Центроспас-Югория".

Дети, уехавшие рыбачить на моторной лодке, пропали в Березовском районе ХМАО в понедельник. Как сообщали в "Центроспасе", в экстренные службы обратились местные жители, которые обнаружили пустую лодку на реке Ляпин недалеко от поселка Саранпауль. В окружном УМВД уточняли РИА Новости, что пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них.

Позже в региональном следственном управлении, ссылаясь на сведения от отца, подтвердили, что его сын вместе со знакомым уехали на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело. В четверг в "Центроспасе" заявили, что поисковики нашли сапоги одного из пропавших мальчиков.

"Сегодня, 23 августа, спасатели сообщили, что тело одного из подростков было обнаружено в воде с помощью специального оборудования", - сообщили в учреждении.

По данным "Центроспаса", в поисках второго подростка, помимо спасателей, участвуют более 40 волонтеров, кроме того, ранее в операции был задействован вертолет Ми-8.