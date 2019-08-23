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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Белоруссии запустили проект помощи бездомным "Автобус милосердия"

14:03 23.08.2019 (обновлено: 14:11 23.08.2019)
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкСитуация в Горловке
Ситуация в Горловке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие в Бресте" запустила новый проект помощи бездомным людям в Белоруссии - "Автобус милосердия", сообщает в пятницу синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви.
"Церковный мобильный пункт помощи – это первый подобный проект в Беларуси. На автобусе волонтеры будут ежедневно выезжать в город, раздавать горячее питание и теплую одежду бездомным людям. В будущем в автобусе будет оказываться доврачебная медицинская и социальная помощь", - говорится в сообщении.
Руководитель социального отдела Брестской епархии протоиерей Сергий Чирун рассказал, что служба "Милосердие в Бресте" давно кормит бездомных людей, и сейчас ей помогают шесть храмов епархии. Каждый храм один раз в неделю готовит обед для всех нуждающихся.
"Раньше волонтеры на собственных машинах возили еду, теперь у нас есть собственный транспорт. Конечно, мы ориентируемся, в первую очередь, на бездомных людей, как правило, это одни и те же люди. Но иногда к автобусу приходят и другие нуждающиеся. Мы никого не прогоняем", - сказал Чирун, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Православная служба помощи "Милосердие" ранее ежедневно организовывала кормление бездомных людей в Бресте по улице Орджоникидзе, 14. Горячее питание волонтеры привозили на собственных машинах. По данным синодального отдела, в среднем каждый день к пункту питания приходило более 60 человек. Мобильный пункт помощи "Автобус милосердия" теперь ежедневно сможет оказывать помощь более 200 нуждающихся.
Средства на покупку и оборудование микроавтобуса "Газель Next" по благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна собирали во всех храмах Брестской епархии в течение года, уточняется в пресс-релизе. Автобус оборудован кухней и тентом, в пассажирском отсеке будет проводиться социальная работа с бездомными – помощь в восстановлении документов. В пассажирском отсеке будет в ближайшее время установлена медицинская кушетка для перевязки и столик для хранения медикаментов.
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Помощь бездомным в Русской православной церкви оказывают 95 православных приютов для бездомных и 10 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи). Подобные "автобусы" есть, например, в Москве и Санкт-Петербурге.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссиярелигияОбщество
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