СК проведет проверку после гибели младенца в Астраханской области

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку гибели 9-месячного ребенка в Камызякском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.

По информации ведомства, житель Камызякского района в четверг вернулся домой с рыбалки и обнаружил без сознания жену на кухне и мертвым своего девятимесячного ребенка в спальне.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного управления СКР и полиции. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.