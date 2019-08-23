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РИА Новости

СК проведет проверку после гибели младенца в Астраханской области

14:01 23.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку гибели 9-месячного ребенка в Камызякском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.
По информации ведомства, житель Камызякского района в четверг вернулся домой с рыбалки и обнаружил без сознания жену на кухне и мертвым своего девятимесячного ребенка в спальне.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного управления СКР и полиции. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что женщина сейчас находятся в коме в больнице.
Отделение реанимации новорожденных
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