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РИА Новости

В центре Москвы нашли бутылку с ртутью на крыше реконструируемого здания

13:59 23.08.2019
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© Фото : Александр Понамов Ртуть
Ртуть
© Фото : Александр Понамов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бутылку с ртутью обнаружили при реконструкции здания на территории бывшей ГЭС-2 в центре Москвы, предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 10 раз, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На крыше дома №15 на Болотной набережной, находящегося на реконструкции, найдены две бутылки из-под шампанского, одна из них разбита. Зафиксировано превышение ПДК паров ртути в радиусе трех метров в 10 раз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место ЧП уже огорожено. Генеральный подрядчик строительства планирует заключить договор на демеркуризацию мест разлива ртути.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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