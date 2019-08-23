В центре Москвы нашли бутылку с ртутью на крыше реконструируемого здания

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бутылку с ртутью обнаружили при реконструкции здания на территории бывшей ГЭС-2 в центре Москвы, предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 10 раз, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На крыше дома №15 на Болотной набережной, находящегося на реконструкции, найдены две бутылки из-под шампанского, одна из них разбита. Зафиксировано превышение ПДК паров ртути в радиусе трех метров в 10 раз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место ЧП уже огорожено. Генеральный подрядчик строительства планирует заключить договор на демеркуризацию мест разлива ртути.