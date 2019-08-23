В Нижнем Новгороде три девочки избили учащуюся коррекционной школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три девочки-подростка из Нижнего Новгорода избили 14-летнюю учащуюся коррекционной школы, полиция в ходе проверки установила обидчиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.

По словам девочки, учащейся коррекционной школы, ее знакомая договорилась с ней о встрече, на которую пришла вместе с двумя подругами. Между ними завязался конфликт, закончившийся рукоприкладством. Видео избиения подростки разместили в социальных сетях.

"По заявлению матери подростка проводится проверка. Все участники конфликта установлены полицейскими. Это две 14-летние школьницы, которые ранее не состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, и их 16-летняя знакомая, она учится в техникуме и состоит на учёте в ПДН с июня 2019 года за драку с мальчиком", - рассказали в УМВД.

В управлении добавили, что матери пострадавшей девочки выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростка.