Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T13:57Z
https://ria.ru/20190823/1557827792.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде три девочки избили учащуюся коррекционной школы

13:57 23.08.2019
801
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Три девочки-подростка из Нижнего Новгорода избили 14-летнюю учащуюся коррекционной школы, полиция в ходе проверки установила обидчиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
По словам девочки, учащейся коррекционной школы, ее знакомая договорилась с ней о встрече, на которую пришла вместе с двумя подругами. Между ними завязался конфликт, закончившийся рукоприкладством. Видео избиения подростки разместили в социальных сетях.
Конфликт подростков. Архивное фото
3 апреля, 03:04РИА Новости
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
"По заявлению матери подростка проводится проверка. Все участники конфликта установлены полицейскими. Это две 14-летние школьницы, которые ранее не состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, и их 16-летняя знакомая, она учится в техникуме и состоит на учёте в ПДН с июня 2019 года за драку с мальчиком", - рассказали в УМВД.
В управлении добавили, что матери пострадавшей девочки выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростка.
"После этого будет дана правовая оценка действиям всех участниц конфликта. Родители трёх девочек - обидчиц учащейся коррекционной школы - уже привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.
Школа
13 марта, 12:08РИА Новости
Директор школы в Москве опровергла данные о драке ученика с психологом
0000160
Обсудить 0
УМВДНижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет информацию об избиении ребенка опекунами в Пермском крае
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Башкирии заподозрили в избиении и изнасиловании 81-летней женщины
Ртуть
В центре Москвы нашли бутылку с ртутью на крыше реконструируемого здания
Galerina hypnorum
Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11
Лента
новостей
Ручка со встроенной видеокамерой
Житель Барнаула получил условный срок за покупку ручки с камерой
Катер спасателей МЧС
В Югре нашли тело второго подростка, пропавшего на рыбалке
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Евросоюзе
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Результаты КТ головного мозга
Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
СК возбудил дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье
Кадр из фильма Тайна печати дракона
Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния