ВСУ семь раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестнадцатого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.