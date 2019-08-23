ВСУ семь раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестнадцатого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru