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РИА Новости

ВСУ семь раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

13:48 23.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестнадцатого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
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