Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11

ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления грибами с начала сезона в Воронежской области выросло до 11 человек, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.

В среду сообщалось, что в регионе от отравления грибами погибли 10 человек, среди них один ребенок. В стационаре воронежской областной больницы №1 на тот момент находились 11 пострадавших. Как отмечали врачи, из них пятеро – в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.

"Из-за острого отравления грибами вчера умер еще один мужчина. Таким образом, общее количество смертельных случаев увеличилось до 11", - говорится в сообщении.

По данным депздрава, всего с начала сезона в центр острых отравлений воронежской областной больницы №1 с отравлением грибами поступили 65 человек, среди них трое детей. "В настоящее время на лечении находятся шестеро пациентов, двое из них – в тяжелом состоянии", - информируют врачи.