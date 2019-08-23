Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11

ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления грибами с начала сезона в Воронежской области выросло до 11 человек, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.
В среду сообщалось, что в регионе от отравления грибами погибли 10 человек, среди них один ребенок. В стационаре воронежской областной больницы №1 на тот момент находились 11 пострадавших. Как отмечали врачи, из них пятеро – в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.
"Из-за острого отравления грибами вчера умер еще один мужчина. Таким образом, общее количество смертельных случаев увеличилось до 11", - говорится в сообщении.
По данным депздрава, всего с начала сезона в центр острых отравлений воронежской областной больницы №1 с отравлением грибами поступили 65 человек, среди них трое детей. "В настоящее время на лечении находятся шестеро пациентов, двое из них – в тяжелом состоянии", - информируют врачи.
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Такого количества летальных исходов при отравлении грибами в Воронежской области не было несколько лет. В 2012 году в регионе грибами отравились 103 человека, в том числе один ребенок, четыре человека умерли. В 2011 году пострадал 101 человек, семеро умерли, в том числе два ребенка.