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РИА Новости
Культура

На площадке фестиваля "Таврида-Арт" открылся арт-парк

13:33 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Фестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму. Архивное фото
СУДАК, 23 авг – РИА Новости. Арт-парк открылся на площадке первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель в Крыму, сообщил РИА Новости замдиректора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.
"В арт-парке представлен 21 арт-объект. Все идеи, эскизы и проекты принадлежат участникам форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", либо созданы в соавторстве с ними", - сказал Лукьянчиков.
По его словам, "вовлечение в творческий процесс - это один из основных принципов проекта, он реализуется во всем – от образовательной программы до создания инфраструктуры".
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Кроме того, на территории фестиваля открыто восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям искусства. В них участники будут жить, посещать мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создавать проекты и получать поддержку. Кварталы посвящены живописи и архитектуре, народному творчеству, музыкальным и танцевальным направлениям, кинематографу и театральному искусству, пропаганде здорового образа жизни, сохранению исторического и культурного наследия.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходит 20-26 августа в Крыму. Фестиваль является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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