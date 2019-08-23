На площадке фестиваля "Таврида-Арт" открылся арт-парк

СУДАК, 23 авг – РИА Новости. Арт-парк открылся на площадке первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель в Крыму, сообщил РИА Новости замдиректора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

"В арт-парке представлен 21 арт-объект. Все идеи, эскизы и проекты принадлежат участникам форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", либо созданы в соавторстве с ними", - сказал Лукьянчиков.

По его словам, "вовлечение в творческий процесс - это один из основных принципов проекта, он реализуется во всем – от образовательной программы до создания инфраструктуры".

Кроме того, на территории фестиваля открыто восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям искусства. В них участники будут жить, посещать мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создавать проекты и получать поддержку. Кварталы посвящены живописи и архитектуре, народному творчеству, музыкальным и танцевальным направлениям, кинематографу и театральному искусству, пропаганде здорового образа жизни, сохранению исторического и культурного наследия.