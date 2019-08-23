В Московском зоопарке панда Диндин спасается от внезапно вернувшейся жары

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Панда Диндин из московского зоопарка спасается от внезапно вернувшейся в российскую столицу жары, принимая спа-процедуры, при этом сурикаты, жирафы и птенцы кафрских рогатых воронов радуются теплу, сообщает пресс-служба столичного зоосада на своей странице в Instagram.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой неделе москвичей ожидает по-июльски теплая и солнечная погода.
"Диндин отнеслась к потеплению без энтузиазма. Ей даже пришлось сократить утреннюю прогулку и скрыться во внутренней части вольера. Чтобы охладиться, наша очаровательная панда полностью залезла в небольшой водоем и устроила в нем импровизированную зарядку", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в наружной части вольера у панд Диндин и Жуи есть небольшой бассейн, куда медведи могут погрузиться целиком. А вот водоемы во внутренней части предназначены для питья и играют декоративную роль.
"Однако Диндин это нисколько не останавливает - она с удовольствием валяется и кувыркается в воде, время от времени опуская мордочку к самой поверхности, чтобы напиться вдоволь", - отмечают в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что, в отличие от Диндин, некоторые животные очень рады возвращению тепла и солнца, например сурикаты.
"Наши сурикаты с самого рассвета копают, не покладая лап. Также теплым дням радуются птенцы кафрских рогатых воронов и птица-секретарь: представители этих видов привычны к африканской жаре, поэтому даже самое теплое московское лето для них более чем комфортно. То же самое можно сказать о нашем старожиле жирафе Самсоне, жирафе Липе, черных антилопах и группе миниатюрных дик-диков", - говорится в сообщении.