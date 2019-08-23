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РИА Новости

Пожар в многоэтажке в Краснодаре ликвидировали

13:30 23.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в квартире в 16-этажке в Краснодаре, в результате пожара никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 11.52 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о пожаре в квартире в 16-этажке на улице Кореновская. На место незамедлительно были направлены первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели эвакуировали 30 человек.
"В 12.40 полная ликвидация пожара в квартире по улице Кореновская. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали шесть единиц техники.
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