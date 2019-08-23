Пожар в многоэтажке в Краснодаре ликвидировали

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в квартире в 16-этажке в Краснодаре, в результате пожара никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 11.52 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о пожаре в квартире в 16-этажке на улице Кореновская. На место незамедлительно были направлены первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели эвакуировали 30 человек.

"В 12.40 полная ликвидация пожара в квартире по улице Кореновская. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.