В Москве состоялся восьмой Российско-Китайский финансовый диалог

Министр финансов КНР Лю Кунь отметил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления российско-китайских дипломатических отношений. Восьмой финансовый диалог будет содействовать реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в июне этого года. Китай поддерживает усилия России в качестве председателя форума БРИКС в 2020 году и готов углублять сотрудничество с Россией в контексте многосторонних форматов, включая G20, а также международные финансовые институты, включая Всемирный банк и МВФ, с целью улучшения глобального экономического управления, увеличения голосов и представительства развивающихся государств и стран с переходной экономикой.