В Москве состоялся восьмой Российско-Китайский финансовый диалог

МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве в четверг прошел восьмой Российско-Китайский финансовый диалог.
На нём сопредседательствовали министр финансов КНР г-н Лю Кунь и первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Стороны обсудили такие вопросы, как усиление координации макроэкономической политики и укрепление связей по финансовым вопросам, содействие межрегиональному сотрудничеству, взаимодействие в области аудиторского надзора, изучение эффективных средств для обеспечения финансовой устойчивости трансграничных аварийно-спасательных работ и т.д.
Министр финансов КНР Лю Кунь отметил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления российско-китайских дипломатических отношений. Восьмой финансовый диалог будет содействовать реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в июне этого года. Китай поддерживает усилия России в качестве председателя форума БРИКС в 2020 году и готов углублять сотрудничество с Россией в контексте многосторонних форматов, включая G20, а также международные финансовые институты, включая Всемирный банк и МВФ, с целью улучшения глобального экономического управления, увеличения голосов и представительства развивающихся государств и стран с переходной экономикой.