Немецкий политик выступил за присоединение России к G7

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступил за присоединение России к G7.

"Мы должны вновь сделать диалог с Москвой более интенсивным. Нет никакого смысла в том, чтобы страны G7 обсуждали между собой, какой плохой президент Путин", — заявил он в интервью газете Passauer Neue Presse

По его словам, необходимо говорить друг с другом о противоречиях именно тогда, когда есть кризисные ситуации и конфликты, нельзя "обрубать каналы диалога".

"России вновь следовало бы участвовать в обсуждении в формате "G7 + 1". Это предпосылка для ослабления напряженности", — добавил Линднер, отметив, что в вопросе санкций не может быть уступок.

На днях президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на встрече "Семерки" в Биаррице.