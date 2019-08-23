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РИА Новости

Немецкий политик выступил за присоединение России к G7

13:21 23.08.2019 (обновлено: 14:34 23.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступил за присоединение России к G7.
"Мы должны вновь сделать диалог с Москвой более интенсивным. Нет никакого смысла в том, чтобы страны G7 обсуждали между собой, какой плохой президент Путин", — заявил он в интервью газете Passauer Neue Presse.
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По его словам, необходимо говорить друг с другом о противоречиях именно тогда, когда есть кризисные ситуации и конфликты, нельзя "обрубать каналы диалога".
"России вновь следовало бы участвовать в обсуждении в формате "G7 + 1". Это предпосылка для ослабления напряженности", — добавил Линднер, отметив, что в вопросе санкций не может быть уступок.
На днях президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на встрече "Семерки" в Биаррице.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако, по его словам, это не самоцель.
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G7Дональд ТрампG8Владимир ПутинГерманияВ мире
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