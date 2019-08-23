В городе Хунчунь создадут зону сотрудничества Китая, России и КНДР

В тот же день открылась презентация по привлечению инвестиций в показательную зону международного сотрудничества в бассейне реки Тумыньцзян. В ней приняли участие более 300 китайских и зарубежных предпринимателей, инвесторов, экспертов и ученых. Участники провели экономические переговоры, обмен мнениями на тему "Одного пояса, одного пути", развития морской экономики, обработки древесины и текстильной промышленности, торговли и логистики, развития туризма и др. Были подписаны соглашения с более чем 10 компаниями.