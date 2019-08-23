В городе Хунчунь создадут зону сотрудничества Китая, России и КНДР

МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Секретарь горкома города Хунчунь провинции Цзилинь Гао Юйлун заявил в четверг, что власти прилагают большие усилия для развития морской экономики, будет создана показательная зона международного сотрудничества в области морского хозяйства в бассейне реки Тумыньцзян на стыке государственных границ КНР, РФ и КНДР.
В тот же день открылась презентация по привлечению инвестиций в показательную зону международного сотрудничества в бассейне реки Тумыньцзян. В ней приняли участие более 300 китайских и зарубежных предпринимателей, инвесторов, экспертов и ученых. Участники провели экономические переговоры, обмен мнениями на тему "Одного пояса, одного пути", развития морской экономики, обработки древесины и текстильной промышленности, торговли и логистики, развития туризма и др. Были подписаны соглашения с более чем 10 компаниями.
Напомним, Хунчунь находится на стыке границ Китая, России и КНДР. В городе имеются пять портов и образцово-показательная зона международного сотрудничества, зона приграничного экономического сотрудничества, комплексная бондовая зона и китайско-российская зона взаимной торговли.