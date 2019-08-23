В российских заповедниках потушили все природные пожары

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалистам по тушению лесных пожаров удалось ликвидировать все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России, сообщается в пресс-релизе Минприроды РФ.

"Ликвидированы все лесные пожары на ООПТ федерального значения. По состоянию на 12.00 по московскому времени 23.08.2019 года, на ООПТ федерального значения действующих лесных пожаров не имеется", - говорится в сообщении.

Последний лесной пожар был потушен в национальном парке "Забайкальский" в Бурятии.

Как уточнили в ведомстве, с начала 2019 года в РФ зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составила 65,2 тысячи гектара, в том числе лесная - 9,1 тысячи гектара.