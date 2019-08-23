Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T13:19Z
https://ria.ru/20190823/1557826238.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_0:22:3242:1846_1036x0_80_0_0_7e48d11c0c74b4e04cbd5a0a5bb76657.jpg
РИА Новости

В российских заповедниках потушили все природные пожары

13:19 23.08.2019
228
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалистам по тушению лесных пожаров удалось ликвидировать все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России, сообщается в пресс-релизе Минприроды РФ.
"Ликвидированы все лесные пожары на ООПТ федерального значения. По состоянию на 12.00 по московскому времени 23.08.2019 года, на ООПТ федерального значения действующих лесных пожаров не имеется", - говорится в сообщении.
Последний лесной пожар был потушен в национальном парке "Забайкальский" в Бурятии.
Как уточнили в ведомстве, с начала 2019 года в РФ зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составила 65,2 тысячи гектара, в том числе лесная - 9,1 тысячи гектара.
По данным Рослесхоза, площади, пройденные огнем по всем зонам и территориям, по всем категориям земель, равны 8 миллионам 976 тысячам гектаров.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00РИА Новости
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
411001
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинприродыМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Краснодаре потушили пожар на складе
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Калининградской области механика придавило прицепом при ремонте фуры
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Флаг России
Немецкий политик выступил за присоединение России к G7
Лента
новостей
Ртуть
В центре Москвы нашли бутылку с ртутью на крыше реконструируемого здания
Тушение пожара
В Краснодаре загорелась кровля склада на площади около 150 "квадратов"
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Galerina hypnorum
Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11
Эвакуация Airbus A321 с места ЧП
Перевозчик объяснил, почему аварийный А321 не могут пустить на сувениры
На месте ДТП в Перми
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выписали из больницы
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
Вода за сутки ушла из 13 жилых домов и 121 участка в Приморье
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Власти рассказали о результатах обследования врачей после ЧП в Неноксе
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин: у России имелись сведения о создании США запрещенного ДРСМД оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния