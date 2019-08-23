Число первоклассников в Тюменской области в этом году выросло почти на 5%

ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Количество первоклассников в Тюменской области в этом году выросло по сравнению с 2018 годом почти на 4,6%, до 25 тысяч. Всего в школы региона придут 213 тысяч детей, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник пресс-службы губернатора.

"На протяжении нескольких лет в регионе отмечается тенденция увеличения числа школьников и этот год не исключение. Школы полностью готовы к началу нового учебного года. 100% учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса. Помимо этого, идет разработка проектной документации еще по 40 объектам.

К новому учебному году проведен капитальный ремонт в 50 школах, 33 детских садах и девяти учреждениях среднего профессионального образования. Новое оборудование поступило в 182 школы и 59 детских садов. В плановом порядке проводится текущий ремонт учреждений и обновляется парк школьных автобусов.