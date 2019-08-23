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РИА Новости
Тюменская область

Число первоклассников в Тюменской области в этом году выросло почти на 5%

13:09 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Количество первоклассников в Тюменской области в этом году выросло по сравнению с 2018 годом почти на 4,6%, до 25 тысяч. Всего в школы региона придут 213 тысяч детей, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник пресс-службы губернатора.

"На протяжении нескольких лет в регионе отмечается тенденция увеличения числа школьников и этот год не исключение. Школы полностью готовы к началу нового учебного года. 100% учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса. Помимо этого, идет разработка проектной документации еще по 40 объектам.
К новому учебному году проведен капитальный ремонт в 50 школах, 33 детских садах и девяти учреждениях среднего профессионального образования. Новое оборудование поступило в 182 школы и 59 детских садов. В плановом порядке проводится текущий ремонт учреждений и обновляется парк школьных автобусов.
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"В ходе реализации региональной составляющей национального проекта "Образование" в Тюменской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ, создать современные условия для творческого, интеллектуального и профессионального развития, как детей, так и педагогов", – сказал РИА Новости глава региона Александр Моор.
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