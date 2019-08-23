Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T13:07Z
https://ria.ru/20190823/1557825648.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В Краснодаре потушили пожар на складе

13:07 23.08.2019
341
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре, где огонь охватил 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в 10:28 в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре. Прибывшие пожарные установили, что горит кровля на площади около 150 квадратных метров. Пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.
"В 12:42 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
На месте работали 13 единиц техники, четыре ствола "Дельта", служба газодымозащиты, был организован штаб пожаротушения.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
20 августа, 17:07РИА Новости
В Самаре потушили пожар в ангаре
000000
Обсудить 0
МЧС РФКраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Тушение пожара
В Краснодаре загорелась кровля склада на площади около 150 "квадратов"
РИА
Новости
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Тушение пожара
На Урале более 200 воспитанников эвакуировали из детсада из-за пожара
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Краснодаре локализовали пожар на кровле склада
Лента
новостей
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье
Флаг ДНР
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
МЧС России
МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
Тушение пожара
В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге локализовали пожар в складском здании
Стрельба в Краснодаре
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Эвакуация Airbus A321 с места ЧП
Перевозчик объяснил, почему аварийный А321 не могут пустить на сувениры
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Калининградской области механика придавило прицепом при ремонте фуры
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
Лента новостейМолния