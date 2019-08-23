В Краснодаре потушили пожар на складе

СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе в Краснодаре, где огонь охватил 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в 10:28 в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре. Прибывшие пожарные установили, что горит кровля на площади около 150 квадратных метров. Пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.