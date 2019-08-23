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РИА Новости
Теплоснабжение

Жилфонд Рубцовска готов к отопительному сезону на 53%, сообщили в СГК

13:06 23.08.2019 (обновлено: 18:07 23.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Alava / Ж/д вокзал в РубцовскеГород Рубцовск
Город Рубцовск
CC BY-SA 4.0 / Alava / Ж/д вокзал в Рубцовске
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жилищный фонд города Рубцовск в Алтайском крае, где внедрен метод "альткотельной", готов к предстоящему отопительному сезону на 53%, следует из материалов Сибирской генерирующей компании.
Приёмка объектов теплоснабжения в Рубцовске началась в июне, а закончится 15 сентября."53% многоквартирных домов в Рубцовске подготовлены к отопительному сезону 2019-2020 годов", - говорится в материалах.
Всего в Рубцовске 919 потребителей, получающих централизованное отопление, из них 754 — многоквартирные дома, остальные 165 объектов — социально-значимые учреждения. На данный момент документы, подтверждающие готовность объекта теплоснабжения к отопительному периоду, получили 540 зданий. Это 59% от общего числа объектов, в которых ведётся приёмка.
"По данным управления ЖКХ Рубцовска, самый высокий процент готовности у учреждений образования - 95%. Немного меньше - 80% - готовность у учреждений культуры и спорта, здравоохранения - 77%. Из общего количества многоквартирных жилых домов как следует подготовились к зиме около 400 многоэтажек - 53%. В прошлом году в это время к осенне-зимнему периоду были готовы лишь 12% многоквартирных домов, 50% медучреждений, а также 84% от общего числа школ и детских садов", - говорится в сообщении СГК.
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Рубцовск в Алтайском крае первый в России перешел на новую модель теплоснабжения. "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Ранее в СГК отмечали, что готовность города перейти на тарифообразование по методу "альткотельной" стала условием старта масштабной модернизации теплоснабжения.
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