Жилфонд Рубцовска готов к отопительному сезону на 53%, сообщили в СГК

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жилищный фонд города Рубцовск в Алтайском крае, где внедрен метод "альткотельной", готов к предстоящему отопительному сезону на 53%, следует из материалов Сибирской генерирующей компании.

Приёмка объектов теплоснабжения в Рубцовске началась в июне, а закончится 15 сентября."53% многоквартирных домов в Рубцовске подготовлены к отопительному сезону 2019-2020 годов", - говорится в материалах.

Всего в Рубцовске 919 потребителей, получающих централизованное отопление, из них 754 — многоквартирные дома, остальные 165 объектов — социально-значимые учреждения. На данный момент документы, подтверждающие готовность объекта теплоснабжения к отопительному периоду, получили 540 зданий. Это 59% от общего числа объектов, в которых ведётся приёмка.

"По данным управления ЖКХ Рубцовска, самый высокий процент готовности у учреждений образования - 95%. Немного меньше - 80% - готовность у учреждений культуры и спорта, здравоохранения - 77%. Из общего количества многоквартирных жилых домов как следует подготовились к зиме около 400 многоэтажек - 53%. В прошлом году в это время к осенне-зимнему периоду были готовы лишь 12% многоквартирных домов, 50% медучреждений, а также 84% от общего числа школ и детских садов", - говорится в сообщении СГК.