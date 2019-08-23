Глава Крыма приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в крымском Коктебеле, сообщил председатель оргкомитета международного фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Сегодня на открытии фестиваля ожидается Сергей Аксенов, так что мы благодарны крымским властям, которые нас здесь приютили", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза - журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.