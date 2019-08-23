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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Глава Крыма приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party

13:06 23.08.2019 (обновлено: 18:20 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в крымском Коктебеле, сообщил председатель оргкомитета международного фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Сегодня на открытии фестиваля ожидается Сергей Аксенов, так что мы благодарны крымским властям, которые нас здесь приютили", - сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза - журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Koktebel Jazz PartyМИА "Россия сегодня"Сергей Аксенов (политик)Дмитрий КиселевВладимир ПутинКрым
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