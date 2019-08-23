Путин поздравил коллектив комбината "Апатит" с юбилеем

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Кировского филиала АО "Апатит" (Мурманская область) с 90-летием образования ГОКа, отметив, что он реализует масштабные проекты по модернизации производства и внедрению инновационных технологий, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 90-летием образования горно-обогатительного комбината "Апатит" и приближающимся профессиональным праздником – Днём шахтёра", - сказал Путин. Он отметил, что история комбината, который стал одним из признанных лидеров отечественной горно­химической отрасли, надёжным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции, впечатляет.

Путин также добавил, что успехи комбината были достигнуты благодаря самоотверженному труду многих поколений работников ГОКа и их ответственному отношению к делу. "Отрадно, что нынешний коллектив "Апатита" достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережения окружающей среды. Вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса", - заключил президент.

Комбинат "Апатит" образован в 1929 году на базе Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд. Кировский филиал АО "Апатит" - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного (с содержанием P2O5 39%) фосфатного сырья - апатитового концентрата. Единственный в России производитель нефелинового концентрата. Рудная база содержит значительные запасы оксида алюминия (Al2O3) и более 41% всех российских запасов редкоземельных элементов.

АО "Апатит" разрабатывает шесть месторождений. Руда добывается тремя рудниками: Кировский, Расвумчоррский (подземная и открытая добыча) и Восточный (открытая добыча) и обогащается на двух фабриках. Предприятие полностью обеспечивает компанию "Фосагро" концентратом для производства фосфорсодержащих удобрений.