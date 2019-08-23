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РИА Новости

Путин поздравил коллектив комбината "Апатит" с юбилеем

13:05 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Кировского филиала АО "Апатит" (Мурманская область) с 90-летием образования ГОКа, отметив, что он реализует масштабные проекты по модернизации производства и внедрению инновационных технологий, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 90-летием образования горно-обогатительного комбината "Апатит" и приближающимся профессиональным праздником – Днём шахтёра", - сказал Путин. Он отметил, что история комбината, который стал одним из признанных лидеров отечественной горно­химической отрасли, надёжным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции, впечатляет.

Путин также добавил, что успехи комбината были достигнуты благодаря самоотверженному труду многих поколений работников ГОКа и их ответственному отношению к делу. "Отрадно, что нынешний коллектив "Апатита" достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережения окружающей среды. Вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса", - заключил президент.
Комбинат "Апатит" образован в 1929 году на базе Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд. Кировский филиал АО "Апатит" - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного (с содержанием P2O5 39%) фосфатного сырья - апатитового концентрата. Единственный в России производитель нефелинового концентрата. Рудная база содержит значительные запасы оксида алюминия (Al2O3) и более 41% всех российских запасов редкоземельных элементов.
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АО "Апатит" разрабатывает шесть месторождений. Руда добывается тремя рудниками: Кировский, Расвумчоррский (подземная и открытая добыча) и Восточный (открытая добыча) и обогащается на двух фабриках. Предприятие полностью обеспечивает компанию "Фосагро" концентратом для производства фосфорсодержащих удобрений.
Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%. Группа является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата.
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АпатитАндрей ГурьевВладимир ПутинКитайРоссияФосАгроЭкономика
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