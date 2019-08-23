Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.