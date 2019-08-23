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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку

12:57 23.08.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российский рубли и евро. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,13 копейки, составив 68,7635 рубля.
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