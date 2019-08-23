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РИА Новости

Фельдшер рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

12:55 23.08.2019 (обновлено: 13:13 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Медики не стали госпитализировать обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, которому вызвали скорую помощь в суд, передает корреспондент РИА Новости из здания Лефортовского суда Москвы.
В пятницу в Лефортовском суде рассматривается вопрос о продлении Уилану меры пресечения на 2 месяца. В ходе заседания обвиняемый несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, судья Елена Канева лично вызвала мужчине медиков.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
Вчера, 12:42РИА Новости
Песков не стал комментировать дело американца Уилана
"Он не нуждается в экстренной госпитализации", - рассказал журналистам фельдшер скорой.
Ранее его адвокаты сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, дабы оценить динамику состояния его здоровья. Защитники отмечали, что ещё до ареста врачи в Штатах планировали его прооперировать.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:12РИА Новости
Суд отказался вывести прокурора из процесса по делу Уилана
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Владимир ЖеребенковФСБ РФМетропольМоскваРоссияСШАПол УиланПроисшествия
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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
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