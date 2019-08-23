Фельдшер рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Медики не стали госпитализировать обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, которому вызвали скорую помощь в суд, передает корреспондент РИА Новости из здания Лефортовского суда Москвы.

В пятницу в Лефортовском суде рассматривается вопрос о продлении Уилану меры пресечения на 2 месяца. В ходе заседания обвиняемый несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, судья Елена Канева лично вызвала мужчине медиков.

"Он не нуждается в экстренной госпитализации", - рассказал журналистам фельдшер скорой.

Ранее его адвокаты сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, дабы оценить динамику состояния его здоровья. Защитники отмечали, что ещё до ареста врачи в Штатах планировали его прооперировать.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.