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РИА Новости

Россия по-прежнему открыта к равноправному диалогу с США, заявил Путин

12:42 23.08.2019 (обновлено: 12:53 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
"Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияСШАПолитика
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