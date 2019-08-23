Россия по-прежнему открыта к равноправному диалогу с США, заявил Путин

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.