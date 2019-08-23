Любовные письма Шостаковича к балерине проданы за 1,1 миллиона рублей

"...Вчера поздним вечером ел шашлык и вспоминал Вас. Скучно без Вас. Надеюсь, что в этом году мы будем встречаться с Вами чаще, чем в прошлом. Ввиду тех чувств, которые я к Вам питаю, весточка от Вас будет для меня большой радостью. ...Я смертельно без Вас скучаю и завтра выезжаю в Москву... Ужасно хочется Вас видеть. Ужасно хочется найти способ встречаться с Вами, проводить с Вами дни и ночи, в полном одиночестве... И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж... Мне судьба послала в твоем лице огромное счастье. Почему так всегда бывает, что счастье никогда не бывает полным?" - писал в одном из писем Шостакович, которого цитируют в аукционном доме.