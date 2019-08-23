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РИА Новости
Культура

Любовные письма Шостаковича к балерине проданы за 1,1 миллиона рублей

13:54 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкКомпозитор Дмитрий Шостакович во время работы
Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича, адресованных артистке балета Большого театра Нине Ивановой, были проданы на московском аукционе за 1,1 миллиона рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
"...Вчера поздним вечером ел шашлык и вспоминал Вас. Скучно без Вас. Надеюсь, что в этом году мы будем встречаться с Вами чаще, чем в прошлом. Ввиду тех чувств, которые я к Вам питаю, весточка от Вас будет для меня большой радостью. ...Я смертельно без Вас скучаю и завтра выезжаю в Москву... Ужасно хочется Вас видеть. Ужасно хочется найти способ встречаться с Вами, проводить с Вами дни и ночи, в полном одиночестве... И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж... Мне судьба послала в твоем лице огромное счастье. Почему так всегда бывает, что счастье никогда не бывает полным?" - писал в одном из писем Шостакович, которого цитируют в аукционном доме.
© Аукционный дом "Литфонд"Артистка балета Большого театра Нина Иванова
Артистка балета Большого театра Нина Иванова
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Артистка балета Большого театра Нина Иванова
© Аукционный дом "Литфонд"
© Аукционный дом "Литфонд"Письмо Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановне
Письмо Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановне
2 из 2
Письмо Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановне
© Аукционный дом "Литфонд"
1 из 2
Артистка балета Большого театра Нина Иванова
© Аукционный дом "Литфонд"
2 из 2
Письмо Дмитрия Шостаковича к артистке балета Большого театра Нине Ивановне
© Аукционный дом "Литфонд"
Кроме того, первое издание романа Ивана Гончарова "Обломов" было продано за 100 тысяч рублей, четвертая книга Антона Чехова "Невинные речи" с сохранением издательской иллюстрированной обложки ушла с молотка за 400 тысяч рублей, а агитационную поэму Владимира Маяковского "Вон самогон!" приобрели за 220 тысяч рублей.
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