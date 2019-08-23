СК опубликовал видео с упавшим в реку под Вологдой летательным аппаратом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном канале в YouTube видео с летательным аппаратом, потерпевшим крушение в Вологодской области, из-за чего погиб один человек.

Ранее сообщалось, что 21 августа около 16 часов 30 минут на реке Суда в районе деревни Сойволовская Вологодской области вертолет задел линию электропередачи и упал в реку. Пилот погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На видео видно, как сотрудники МЧС извлекают из воды летательный аппарат. Он сильно поврежден, его хвостовая часть оторвана.

"К настоящему времени автожир извлечен из воды, произведен осмотр места происшествия. Сегодня следователи и криминалисты приступят к дополнительному осмотру судна совместно с представителями МАК", - уточняют в ведомстве.