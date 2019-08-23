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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область планирует внедрить разработки Ростеха в медицине

12:23 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области обсудили с представителями Ростеха перспективы сотрудничества по внедрениию в регионе разработок госкорпорации - цифровых технологий в сфере здравоохранения и городской среды, сообщил в пятницу РИА новости представитель пресс-службы губернатора региона.
Рабочее совещание по этому вопросу прошло под руководством губернатора Александра Моора.

"На заседании обсудили дорожные карты, выработанные рабочими группами. Они предусматривают апробацию нового отечественного медицинского оборудования, в том числе пилотное использование устройств удаленного мониторинга артериального давления и передачи ЭКГ у пациентов, взаимодействие по созданию единого цифрового контура здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в части реализации системы "Умный город" специалисты корпорации проинформировали о современных интеллектуальных транспортных системах, позволяющих оптимизировать движение и значительно уменьшать заторы, рассказали о применении интеллектуальных светофоров.
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"Конкуренция на рынке цифровых технологий требует от информационной отрасли России значительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем, использования их в различных отраслях, в том числе и в государственном управлении. Продукция корпорации Ростех, ее инновационные разработки – одни из основополагающих компонентов в деле реализации национальных проектов, и Тюменская область может использовать эти передовые решения", - прокомментировал РИА Новости глава региона Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорРостехТюменская областьТюменьРоссияТехнологииЭкономика
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