Тюменская область планирует внедрить разработки Ростеха в медицине

ТЮМЕНЬ, 23 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области обсудили с представителями Ростеха перспективы сотрудничества по внедрениию в регионе разработок госкорпорации - цифровых технологий в сфере здравоохранения и городской среды, сообщил в пятницу РИА новости представитель пресс-службы губернатора региона.

"На заседании обсудили дорожные карты, выработанные рабочими группами. Они предусматривают апробацию нового отечественного медицинского оборудования, в том числе пилотное использование устройств удаленного мониторинга артериального давления и передачи ЭКГ у пациентов, взаимодействие по созданию единого цифрового контура здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в части реализации системы "Умный город" специалисты корпорации проинформировали о современных интеллектуальных транспортных системах, позволяющих оптимизировать движение и значительно уменьшать заторы, рассказали о применении интеллектуальных светофоров.

"Конкуренция на рынке цифровых технологий требует от информационной отрасли России значительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем, использования их в различных отраслях, в том числе и в государственном управлении. Продукция корпорации Ростех, ее инновационные разработки – одни из основополагающих компонентов в деле реализации национальных проектов, и Тюменская область может использовать эти передовые решения", - прокомментировал РИА Новости глава региона Александр Моор.