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РИА Новости
Культура

Роман "Метро 2033" экранизируют

12:06 23.08.2019 (обновлено: 13:39 23.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере
Писатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роман Дмитрия Глуховского "Метро 2033" впервые экранизируют, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".
Ожидается, что картина выйдет в прокат 1 января 2022 года.

"Метро 2033" — мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить "Метро".

Российский писатель Дмитрий Глуховский в студии радио Sputnik в Москве
Дмитрий Глуховский
Автор романа подчеркнул, что команда, которая собралась для съемок фильма, хочет "создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию "Метро" и знает ее наизусть".
"А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом", — отметил писатель.
По словам продюсера фильма Евгения Никишова, имена режиссера и сценариста станут известны в ближайшее время, планируется привлечь "по-настоящему звездный состав".
"Метро 2033" — культовый роман, сыгравший огромную роль в становлении целого поколения. Это сложно-постановочное произведение с точки зрения кинопроизводства и безусловный будущий хит в кинопрокате", — заявил директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
"Метро 2033" — антиутопия, сюжет которой разворачивается после третьей мировой войны, почти полностью уничтожившей человечество. Немногочисленные выжившие прячутся в московском метро, самом большом в мире противоядерном убежище, где они построили новую культуру и цивилизацию, напоминающую погибший старый мир.
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КультураДмитрий ГлуховскийРоссия
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Бред.
23 августа, 12:16
zzelip999
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