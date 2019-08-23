В Краснодаре локализовали пожар на кровле склада

СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на кровле склада в Краснодаре на площади 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В 10.28 в службу оперативного обеспечения центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре. Прибывшие пожарные установили, что горит кровля на площади около 150 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники, четыре ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения.