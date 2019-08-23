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РИА Новости

В Краснодаре локализовали пожар на кровле склада

12:03 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на кровле склада в Краснодаре на площади 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В 10.28 в службу оперативного обеспечения центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре. Прибывшие пожарные установили, что горит кровля на площади около 150 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники, четыре ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения.
"Создано два боевых участка. Локализация на 250 квадратных метрах в 11.44", - говорится в сообщении ведомства.
Ситуация находится на контроле ЦУКС главного управления МЧС.
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