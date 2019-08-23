Власти Амурской области обсуждают возможность строительства ж/д моста в КНР

Строительствожелезнодорожноготрансграничногои мостового перехода запланировано в районе Джалинда, Сковородинского района, и Мохэ, провинция Хэйлунцзян. Планируется, что данный проект станет крупным КПП и транспортно-логистическим узлом, который охватит Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Амурскую область.