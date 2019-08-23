Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T11:58Z
https://ria.ru/20190823/1557821450.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151131/06/1511310627_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_24f93deaf2338ea4abc4e614bee07d1f.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Власти Амурской области обсуждают возможность строительства ж/д моста в КНР

11:58 23.08.2019
172
© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В правительстве Амурской области началось обсуждение возможности реализации проекта строительства железнодорожного трансграничного и мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в Сковородинском районе.
Строительствожелезнодорожноготрансграничногои мостового перехода запланировано в районе Джалинда, Сковородинского района, и Мохэ, провинция Хэйлунцзян. Планируется, что данный проект станет крупным КПП и транспортно-логистическим узлом, который охватит Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Амурскую область.
Реализация проекта придаст новый импульс развитию Сковородинского района. В его реализации высказали заинтересованность уже несколько инвесторов Китая и России.
400002
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Грузовой поезд Махалино - Хуньчунь
В городе Хунчунь создадут зону сотрудничества Китая, России и КНДР
РИА
Новости
Москва
В Москве состоялся восьмой Российско-Китайский финансовый диалог
Китайская болельщица на спортивных соревнованиях в России
Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев
Город Пекин
В КНР отметили важность работы Китайско-Российского комитета дружбы
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи
Россия и Мозамбик заключили соглашение о защите секретной информации
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли во время встречи
Медведев поблагодарил главу WorldSkills за поддержку российских инициатив
Калуга
Калужская область и Чехия намерены расширять сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter пожаловался в Верховный суд России на штраф в три тысячи рублей
Испытания ракет в КНДР
США ведут консультации с Японией и Южной Кореей по ракетным пускам в КНДР
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров
Путин и Эрдоган
Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58"Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
Лента новостейМолния