МИД Китая призвал США соблюдать собственные международные обязательства

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. США стоит прежде всего сфокусироваться на собственных международных обязательствах и их выполнении, а не поучать других, что и как им следует делать, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя новый доклад госдепа США по выполнению обязательств в рамках соглашений по контролю над вооружениями.

Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). В докладе помимо прочего отмечается, что Россия не соблюдает, а Китай, возможно, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Относительно России госдепартамент повторяет данные разведки США, обнародованные в июне, о том, что она не придерживается стандарта "нулевой мощности".

"Соответствующие договоры и механизмы по контролю над вооружениями и режимом нераспространения являются столпами международной безопасности, стабильности и мира, их следует в полной мере соблюдать и выполнять. Китай всегда был ответственной страной и выполнял свои международные обязательства, и весь мир это отчетливо видит", - заявил дипломат.

По его словам, создается ощущение, что США нравятся драмы и нравится поучать других.

"Как я уже говорил ранее, как государство, которое постоянно меняет свое мнение и выходит из различных соглашений, США не имеют права говорить о выполнении обязательств (другими странами – ред.). США вышли из СВПД по иранской ядерной программе, вышли из ДРСМД, против чего выступало международное сообщество. США должны сначала обратить внимания на свои собственные обязательства и сфокусироваться на их выполнении, а не учить других", - указал он.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающи ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.