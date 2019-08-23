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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Устинова, обвиняемого в нанесении травмы омоновцу

11:46 23.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест участника несанкционированной акции в центре столицы 3 августа Павла Устинова, нанесшего травму омоновцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Устинову вменяется часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Срок ареста установлен до 3 октября.
По версии следствия, Устинов вывихнул правоохранителю плечо. Росгвардия ранее сообщала о госпитализации пострадавшего сотрудника.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
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