Мосгорсуд оставил в СИЗО Устинова, обвиняемого в нанесении травмы омоновцу

"Суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Устинову вменяется часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Срок ареста установлен до 3 октября.

По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.