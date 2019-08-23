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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель детской одежды подтвердил статус промкомплекса

11:39 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШвейная фабрика
Швейная фабрика
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Правительство Москвы продолжит оказывать поддержку в виде налоговых льгот и сниженной ставки аренды земли столичному предприятию легкой промышленности "Старт", подтвердившему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ведущий производитель школьной формы, детской и подростковой одежды имеет статус промкомплекса с 2016 года. За прошедший год экономия предприятия за счет налоговых льгот и сниженной ставки аренды земли составила 3,4 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

"Присвоение статуса промышленного комплекса является существенной мерой поддержки действующих эффективных предприятий нашего города. В настоящее время такую поддержку получают 49 организаций промышленной отрасли столицы. В свою очередь, статус стимулирует инвестиционную деятельность. Так, в планах ОАО "Старт" до 2022 года вложить в развитие более 45 миллионов рублей: приобрести новое технологическое оборудование, в частности, швейное, прессовое и утюжильное, а также модернизировать имущественный комплекс, открыть еще 2 фирменных магазина", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, только за 2018 год благодаря поддержке города предприятие приобрело новое швейное, кассовое и торговое оборудование, общей стоимостью 3,9 миллиона рублей. За этот период компания также выполнила капитальный ремонт и открыла фирменный магазин розничной торговли.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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