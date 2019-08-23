Московский производитель детской одежды подтвердил статус промкомплекса

"Присвоение статуса промышленного комплекса является существенной мерой поддержки действующих эффективных предприятий нашего города. В настоящее время такую поддержку получают 49 организаций промышленной отрасли столицы. В свою очередь, статус стимулирует инвестиционную деятельность. Так, в планах ОАО "Старт" до 2022 года вложить в развитие более 45 миллионов рублей: приобрести новое технологическое оборудование, в частности, швейное, прессовое и утюжильное, а также модернизировать имущественный комплекс, открыть еще 2 фирменных магазина", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.