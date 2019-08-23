Татарстан и Coca-Cola договорились о развитии культуры сортировки мусора

КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Татарстан и компания Coca-Cola в пятницу в ходе чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan 2019 подписали соглашение о намерениях в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под соглашением поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич. Предполагается, что Казань станет первым городом в России, где будет применяться концепция "Город без отходов" в рамках глобальной стратегии Coca-Cola "Мир без отходов". В рамках реализации соглашения планируется цикл просветительских и инфраструктурных городских решений, обеспечивающих сбор и переработку 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от реализованной продукции Coca-Cola.

"В рамках соглашения компания предоставит необходимое количество контейнеров для раздельного сбора 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, проданной в 2018 году в Казани. Собранное вторсырье будет направлено на переработку на заводы-партнеры проекта. В дальнейшем компания планирует осуществлять сбор эквивалента отходов всей потребительской упаковки от продукции Coca-Cola", - говорится в релизе компании к подписанию соглашения.

Также отмечается, что совместными усилиями будут организованы экологические уроки в школах, квесты для студентов, цикл экологических мероприятий для жителей города.

Генеральный директор Coca-Cola HBC в России отметил, что уникальность концепции "Город без отходов" состоит в комплексном подходе. "Мы не только установим контейнеры для раздельного сбора мусора, но и будем способствовать развитию культуры и практики в области раздельного сбора… Это новый уровень вовлечения, который, я надеюсь, позволит нам положительно повлиять на экологическую обстановку не только в Республике Татарстан, но и во всей России", - сказал он.

В рамках экологической повестки на Worldskills Kazan 2019 эксперты Coca-Cola предложат всем желающим принять участие в эко-квесте, чтобы научиться экономичному использованию ресурсов планеты и узнать способы снижения своего мусорного следа. Для волонтеров и организаторов эксперты уже провели тренинги по раздельному сбору отходов.