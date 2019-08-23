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РИА Новости

В Краснодаре загорелась кровля склада на площади около 150 "квадратов"

11:34 23.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Тушение пожара. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, охвативший 150 квадратных метров кровли склада в Краснодаре, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в 10.28 в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"Установлено, что происходит горение кровли на площади около 150 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники, четыре ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения... Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС.
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