В Краснодаре загорелась кровля склада на площади около 150 "квадратов"

СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, охвативший 150 квадратных метров кровли склада в Краснодаре, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что в 10.28 в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Сормовская в Краснодаре.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"Установлено, что происходит горение кровли на площади около 150 квадратных метров. На месте работают 13 единиц техники, четыре ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения... Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС.