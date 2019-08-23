В Нижегородской области поймали двух сбежавших пациентов психбольницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Двое пациентов, помещенных в психбольницу по решению суда, сбежали из лечебницы, но пойманы спустя сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Нижегородской области.
"В дежурную часть ОМВД России по Богородскому району поступило сообщение о том, что двое мужчин самовольно покинули лечебное учреждение. Прибывшие на место полицейские установили, что один из мужчин также похитил деньги из сейфа в одном из кабинетов. На следующий день разыскиваемые были задержаны оперативными сотрудниками в городе Дзержинске и доставлены в лечебное учреждение", - рассказали агентству в региональном управлении МВД.
В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о двух преступниках, сбежавших из психоневрологической больницы в Богородском районе Нижегородской области. Вооруженные заточкой мужчины связали медбрата, отобрали у него ключи и скрылись в неизвестном направлении.