Американский сенатор заявил, что еще год назад предлагал купить Гренландию

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сенатор-республиканец Том Коттон от штата Арканзас заявил, что еще летом прошлого года предлагал датскому послу в США Ларсу Герту Лозе продать Гренландию, сообщает газета Сенатор-республиканец Том Коттон от штата Арканзас заявил, что еще летом прошлого года предлагал датскому послу в США Ларсу Герту Лозе продать Гренландию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на его представителя Каролин Таблер.

По словам сенатора, он предложил купить Гренландию в августе 2018 года во время встречи с датским послом, которая была посвящена обсуждению НАТО и Северного потока-2".

Лозе был "немного застигнут врасплох". После того как Коттон изложил причины, почему США хотели бы купить Гренландию, разговор "продолжился".

Кроме того, сенатор поднимал вопрос покупки Гренландии на встрече с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году, хотя неизвестно, кому первому эта идея пришла в голову.

Коттон заявил газете, что Гренландия - полезная покупка для оборонительной тактики США. "В последние несколько лет Китай эффективно пытался получить военный плацдарм в Гренландии, предлагая финансировать строительство аэропорта. Ее (Гренландии – ред.) покупка защитила бы ее и от китайцев, и от русских. И она богата природными ресурсами с невыразимым экономическим потенциалом", - сказал он. Представитель датского посла отказалась от комментариев.