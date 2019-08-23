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РИА Новости

Американский сенатор заявил, что еще год назад предлагал купить Гренландию

11:29 23.08.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сенатор-республиканец Том Коттон от штата Арканзас заявил, что еще летом прошлого года предлагал датскому послу в США Ларсу Герту Лозе продать Гренландию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на его представителя Каролин Таблер.
По словам сенатора, он предложил купить Гренландию в августе 2018 года во время встречи с датским послом, которая была посвящена обсуждению НАТО и Северного потока-2".
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Лозе был "немного застигнут врасплох". После того как Коттон изложил причины, почему США хотели бы купить Гренландию, разговор "продолжился".
Кроме того, сенатор поднимал вопрос покупки Гренландии на встрече с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году, хотя неизвестно, кому первому эта идея пришла в голову.
Коттон заявил газете, что Гренландия - полезная покупка для оборонительной тактики США. "В последние несколько лет Китай эффективно пытался получить военный плацдарм в Гренландии, предлагая финансировать строительство аэропорта. Ее (Гренландии – ред.) покупка защитила бы ее и от китайцев, и от русских. И она богата природными ресурсами с невыразимым экономическим потенциалом", - сказал он. Представитель датского посла отказалась от комментариев.
Ранее в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. После этого Трамп отменил визит в Копенгаген.
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Дональд ТрампДанияРоссияГренландияВ мире
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